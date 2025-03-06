Результативный пас Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Чикаго» в овертайме

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

В составе «Оттавы» результативной передачей отметился российский защитник Артём Зуб, который помог Брэди Ткачуку открыть счёт на третьей минуте игры. Остальные голы в основное время на счету Райана Донато, Теуво Терявяйнена и Крэйга Смита у «Чикаго» и Дэвида Перрона и Джоша Норриса у «Сенаторз», победную шайбу гостей на 46-й секунде овертайма забросил Тим Штюцле.

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