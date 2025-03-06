Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Оттава Сенаторз, результат матча 6 марта 2025, счет 3:4 OT, НХЛ 2024-2025

Результативный пас Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Чикаго» в овертайме
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Зуб, Сандерсон) – 02:25     1:1 Донато (Слаггерт) – 11:38     2:1 Терявяйнен (Бертуцци, Власик) – 12:22 (pp)     2:2 Перрон (Батерсон, Норрис) – 14:09     2:3 Норрис (Батерсон, Сандерсон) – 30:29     3:3 Смит (Марун) – 41:47     3:4 Штюцле – 60:46    

В составе «Оттавы» результативной передачей отметился российский защитник Артём Зуб, который помог Брэди Ткачуку открыть счёт на третьей минуте игры. Остальные голы в основное время на счету Райана Донато, Теуво Терявяйнена и Крэйга Смита у «Чикаго» и Дэвида Перрона и Джоша Норриса у «Сенаторз», победную шайбу гостей на 46-й секунде овертайма забросил Тим Штюцле.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Это просто безумие». Артём Зуб — об игре против Овечкина и Кучерова в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android