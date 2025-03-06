Результативный пас Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Чикаго» в овертайме
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В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Зуб, Сандерсон) – 02:25 1:1 Донато (Слаггерт) – 11:38 2:1 Терявяйнен (Бертуцци, Власик) – 12:22 (pp) 2:2 Перрон (Батерсон, Норрис) – 14:09 2:3 Норрис (Батерсон, Сандерсон) – 30:29 3:3 Смит (Марун) – 41:47 3:4 Штюцле – 60:46
В составе «Оттавы» результативной передачей отметился российский защитник Артём Зуб, который помог Брэди Ткачуку открыть счёт на третьей минуте игры. Остальные голы в основное время на счету Райана Донато, Теуво Терявяйнена и Крэйга Смита у «Чикаго» и Дэвида Перрона и Джоша Норриса у «Сенаторз», победную шайбу гостей на 46-й секунде овертайма забросил Тим Штюцле.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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