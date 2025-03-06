Александр Овечкин обогнал Стива Айзермана по очкам в большинстве за карьеру в НХЛ

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

Автором одной из шайб в составе гостей стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отличился при игре в большинстве. Российский форвард реализовал лишнего в третьем периоде, набрав 596-е очко за карьеру в НХЛ при игре в большинстве. Благодаря этому Александр переместился на чистое 11-е место в истории североамериканской лиги по этому показателю, превзойдя достижение Стива Айзермана (595).

Теперь ближайшей целью для Овечкина является результат Яромира Ягра (610). Рекорд же НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (890). Второе место занимает Рэй Бурк (761), а топ-3 замыкает Рон Фрэнсис (727).