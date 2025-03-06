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Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому достижению для россиян в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому достижению для россиян в НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), набрал, таким образом, 1599-е очко за свою карьеру в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Всего в активе 39-летнего Александра 885 заброшенных шайб и 714 результативных передач в 1471 матче в регулярках. По этому показателю он располагается на 11-м месте. Следующим хоккеистом, которого Овечкин может догнать в бомбардирской гонке, является Джо Сакик, у которого 1641 (625+1016) очко.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков. У легендарного канадского нападающего 894 гола и 1963 ассиста.

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