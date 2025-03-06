Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому достижению для россиян в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), набрал, таким образом, 1599-е очко за свою карьеру в лиге.

Всего в активе 39-летнего Александра 885 заброшенных шайб и 714 результативных передач в 1471 матче в регулярках. По этому показателю он располагается на 11-м месте. Следующим хоккеистом, которого Овечкин может догнать в бомбардирской гонке, является Джо Сакик, у которого 1641 (625+1016) очко.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков. У легендарного канадского нападающего 894 гола и 1963 ассиста.