Александр Овечкин вплотную приблизился к редкому рекорду Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин отличился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился недавно победой столичной команды в овертайме (3:2 ОТ). Теперь он — в шаге от повторения необычного достижения легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Так, гол 39-летнего Овечкина стал для него 156-м в его профессиональной карьере в мартовских матчах НХЛ. Больше всего за один какой-либо календарный месяц забивал Гретцки. В его активе 157 заброшенных шайб в декабрьских играх.

Всего в активе Александра 885 заброшенных шайб и 714 результативных передач в 1471 матче в регулярках.