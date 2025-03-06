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После матча с «Рейнджерс» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

После матча с «Рейнджерс» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забил один гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,7. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 12 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент отставание от рекорда составляет девять заброшенных шайб.

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