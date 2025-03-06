После матча с «Рейнджерс» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забил один гол.

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,7. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 12 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент отставание от рекорда составляет девять заброшенных шайб.