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«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить их интерес к новичку команды Рантанену

«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить их интерес к новичку команды Рантанену
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«Каролина Харрикейнз» опросила другие клубы НХЛ, выясняя уровень интереса к финскому нападающему Микко Рантанену. Об этом сообщает авторитетный инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, в ходе нынешнего сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо Эвеланш». Его контракт с зарплатой $ 4,625 млн в год рассчитан до конца этого сезона.

В феврале сообщалось, что «Каролина» предложила Рантанену контракт с зарплатой $ 12,6 млн в год. О решении форварда пока неизвестно.

Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «-2» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ после своего обмена в «Харрикейнз».

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