Александр Овечкин признан НХЛ второй звездой победного матча «Вашингтона» с «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 5 на 6 марта мск. На счету Овечкина в этой игре вторая заброшенная шайба «Кэпиталз» на 51-й минуте, которая позволила «Вашингтону» перевести игру в овертайм.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05 2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp) 2:3 Уилсон (Строум) – 64:07
Статус первой звезды матча получил нападающий «Вашингтона» Том Уилсон — на его счету победная шайба «столичных» в овертайме и результативный пас. Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Сэм Кэррик, который стал автором второй шайбы хозяев льда и участником одной из драк во втором периоде матча.
Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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