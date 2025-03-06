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Александр Овечкин признан НХЛ второй звездой победного матча «Вашингтона» с «Рейнджерс»

Александр Овечкин признан НХЛ второй звездой победного матча «Вашингтона» с «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 5 на 6 марта мск. На счету Овечкина в этой игре вторая заброшенная шайба «Кэпиталз» на 51-й минуте, которая позволила «Вашингтону» перевести игру в овертайм.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Статус первой звезды матча получил нападающий «Вашингтона» Том Уилсон — на его счету победная шайба «столичных» в овертайме и результативный пас. Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Сэм Кэррик, который стал автором второй шайбы хозяев льда и участником одной из драк во втором периоде матча.

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Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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