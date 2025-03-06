Александр Овечкин признан НХЛ второй звездой победного матча «Вашингтона» с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 OT), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 5 на 6 марта мск. На счету Овечкина в этой игре вторая заброшенная шайба «Кэпиталз» на 51-й минуте, которая позволила «Вашингтону» перевести игру в овертайм.

Статус первой звезды матча получил нападающий «Вашингтона» Том Уилсон — на его счету победная шайба «столичных» в овертайме и результативный пас. Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Сэм Кэррик, который стал автором второй шайбы хозяев льда и участником одной из драк во втором периоде матча.

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»