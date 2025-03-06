Овечкин мог забить в овертайме матча с «Рейнджерс», но Шестёркин спас ворота в шпагате

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 3:2 в овертайме одержали гости. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин мог забить в дополнительное время, но голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал сейв.

Овечкин получил передачу и начал атаку от своей синей линии. Перед хоккеистом находился американский форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, но россиянин его обыграл и сделал бросок по воротам. Игорь Шестёркин отреагировал на удар Овечкина и сделал сейв, растянувшись в шпагате и поймав шайбу в ловушку.

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Напомним, в этой встрече Овечкин забросил шайбу в третьем периоде, чем сравнял счёт в матче.