После победы над «Рейнджерс» Александр Овечкин побил необычный рекорд Уэйна Гретцки

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.
Автором одной из шайб в составе гостей стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отличился при игре в большинстве. Российский форвард реализовал лишнего в третьем периоде, а в овертайме победу столичной команды принёс канадский нападающий Том Уилсон.
Таким образом Овечкин сегодня записал на свой счёт 636-й гол в матчах, в которых «Вашингтон» в итоге одерживал победу. Благодаря этому российский нападающий превзошёл показатель Уэйна Гретцки, в активе которого значится 635 подобных голов. Теперь именно россиянин единолично владеет рекордом лиги в этой номинации.
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