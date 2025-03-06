Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После победы над «Рейнджерс» Александр Овечкин побил необычный рекорд Уэйна Гретцки

После победы над «Рейнджерс» Александр Овечкин побил необычный рекорд Уэйна Гретцки
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Автором одной из шайб в составе гостей стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отличился при игре в большинстве. Российский форвард реализовал лишнего в третьем периоде, а в овертайме победу столичной команды принёс канадский нападающий Том Уилсон.

Таким образом Овечкин сегодня записал на свой счёт 636-й гол в матчах, в которых «Вашингтон» в итоге одерживал победу. Благодаря этому российский нападающий превзошёл показатель Уэйна Гретцки, в активе которого значится 635 подобных голов. Теперь именно россиянин единолично владеет рекордом лиги в этой номинации.

Материалы по теме
Монструозный Овечкин! Забил 885-й гол и остановился в шаге от ещё одного рекорда Гретцки
Видео
Монструозный Овечкин! Забил 885-й гол и остановился в шаге от ещё одного рекорда Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android