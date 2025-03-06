39-летний Овечкин повторил редчайшее достижение Гретцки в НХЛ

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), который по итогу вывел столичную команду в овертайм.

Таким образом, капитан «Кэпиталз» забил 32-й гол в карьере, который помог команде сравнять счёт в последние 10 минут основного времени матча. По этому показателю в истории НХЛ форвард сравнялся с легендарным канадцем Уэйном Гретцки.

Отметим, в текущем сезоне на счету Александра Овечкина уже 32 заброшенные шайбы и 17 голевых передач в 46 встречах.

Также россиянин сократил отставание от легендарного рекорда Гретцки до девяти шайб.