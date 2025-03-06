39-летний Овечкин повторил редчайшее достижение Гретцки в НХЛ
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), который по итогу вывел столичную команду в овертайм.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05 2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp) 2:3 Уилсон (Строум) – 64:07
Таким образом, капитан «Кэпиталз» забил 32-й гол в карьере, который помог команде сравнять счёт в последние 10 минут основного времени матча. По этому показателю в истории НХЛ форвард сравнялся с легендарным канадцем Уэйном Гретцки.
Отметим, в текущем сезоне на счету Александра Овечкина уже 32 заброшенные шайбы и 17 голевых передач в 46 встречах.
Также россиянин сократил отставание от легендарного рекорда Гретцки до девяти шайб.
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