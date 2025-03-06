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«Сан-Хосе» вызвал Романова из фарма после обмена Ванечека во «Флориду»

«Сан-Хосе» вызвал Романова из фарма после обмена Ванечека во «Флориду»
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвал российского голкипера Георгия Романова из АХЛ. Об этом сообщает журналист Шенг Пенг.

Напомним, накануне «Шаркс» обменяли чешского вратаря Витека Ванечека во «Флориду Пантерз». После этого стало известно, что «Сан-Хосе» отозвал россиянина из АХЛ.

25-летний Романов в этом сезоне провёл 21 матч за «Барракуду» в АХЛ, в которых одержал 11 побед при 90,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,11.

Напомним, в системе «Шаркс» также выступают ещё два российских голкипера — это первый номер главной команды Александр Георгиев и Ярослав Аскаров.

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