«Юта» продлила контракт с голкипером Карелом Веймелкой на общую сумму в $ 23,75 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Юта» заключил новый контракт с голкипером Карелом Веймелкой. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Пьер Лебрюн. По его сведениям, соглашение с чешским вратарём рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой в $ 4,75 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 23,75 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний Веймелка принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он пропускал в среднем 2,45 шайбы за игру и отражал 91,0% бросков.

Стоит заметить, что Карел проводит четвёртый сезон в североамериканской лиге. Первые три сезона он отыграл за «Аризону Койотс», после чего вместе со своей командой переехал в Юту.