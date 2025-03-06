Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» продлила контракт с голкипером Карелом Веймелкой на общую сумму в $ 23,75 млн

«Юта» продлила контракт с голкипером Карелом Веймелкой на общую сумму в $ 23,75 млн
Комментарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Юта» заключил новый контракт с голкипером Карелом Веймелкой. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Пьер Лебрюн. По его сведениям, соглашение с чешским вратарём рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой в $ 4,75 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 23,75 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний Веймелка принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он пропускал в среднем 2,45 шайбы за игру и отражал 91,0% бросков.

Стоит заметить, что Карел проводит четвёртый сезон в североамериканской лиге. Первые три сезона он отыграл за «Аризону Койотс», после чего вместе со своей командой переехал в Юту.

Материалы по теме
Кого из россиян обменяют? Кем усилится «Вашингтон»? Дедлайн НХЛ. LIVE
Live
Кого из россиян обменяют? Кем усилится «Вашингтон»? Дедлайн НХЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android