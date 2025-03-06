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Овечкин забил в НХЛ, «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Главное к утру

Овечкин забил в НХЛ, «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своей команде сравнять счёт в матче НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» и победить в овертайме, в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», забив единственный гол в концовке встречи, «Барселона» смогла победить «Бенфику» в Лиге чемпионов, играя в меньшинстве. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина помог «Вашингтону» отыграться с 1:2 и победить «Рейнджерс» в овертайме.
  2. «Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ», забив в концовке матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
  3. «Барселона» в меньшинстве обыграла «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
  4. Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому достижению для россиян в НХЛ.
  5. Голкипер «Барселоны» Щенсны установил вратарский рекорд ЛЧ как минимум последних 22 лет.
  6. Минское «Динамо» обыграло «Ладу» и одержало восьмую победу подряд.
  7. «Вашингтон» выставил нападающего Якуба Врану на драфт отказов.
  8. «Бавария» разгромила «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, у Кейна — дубль.
  9. Роман Сафиуллин с победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
  10. Артемий Панарин забил «Вашингтону», набрав 64-е очко в нынешнем сезоне.
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