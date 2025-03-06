Овечкин забил в НХЛ, «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своей команде сравнять счёт в матче НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» и победить в овертайме, в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ», забив единственный гол в концовке встречи, «Барселона» смогла победить «Бенфику» в Лиге чемпионов, играя в меньшинстве. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».