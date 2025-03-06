«Он забивает каждый раз в важный момент». Карбери оценил гол Овечкина в ворота «Рейнджерс»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Россиянин сравнял счёт в середине третьего периода голом в большинстве.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05 2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp) 2:3 Уилсон (Строум) – 64:07
«Ещё один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве. Он забил гол не со своего офиса, а выиграл борьбу за шайбу.
Кажется, он забивает каждый раз на большой сцене в важный момент, и сегодня он в очередной раз это сделал. Осталось ещё 10 шайб [до рекорда по голам], и он это сделает», – цитирует Карбери пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2025
-
08:30
-
08:25
-
08:18
-
07:16
-
07:03
-
07:00
-
06:57
-
06:56
-
06:54
-
06:53
-
06:43
-
06:38
-
06:33
-
06:32
-
06:31
-
06:22
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
05:34
-
05:20
-
04:33
-
04:19
-
02:41
-
01:10
- 5 марта 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:05
-
22:55
-
22:42