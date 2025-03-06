«Он забивает каждый раз в важный момент». Карбери оценил гол Овечкина в ворота «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Россиянин сравнял счёт в середине третьего периода голом в большинстве.

«Ещё один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве. Он забил гол не со своего офиса, а выиграл борьбу за шайбу.

Кажется, он забивает каждый раз на большой сцене в важный момент, и сегодня он в очередной раз это сделал. Осталось ещё 10 шайб [до рекорда по голам], и он это сделает», – цитирует Карбери пресс-служба клуба.