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«Он забивает каждый раз в важный момент». Карбери оценил гол Овечкина в ворота «Рейнджерс»

«Он забивает каждый раз в важный момент». Карбери оценил гол Овечкина в ворота «Рейнджерс»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Россиянин сравнял счёт в середине третьего периода голом в большинстве.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

«Ещё один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве. Он забил гол не со своего офиса, а выиграл борьбу за шайбу.

Кажется, он забивает каждый раз на большой сцене в важный момент, и сегодня он в очередной раз это сделал. Осталось ещё 10 шайб [до рекорда по голам], и он это сделает», – цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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