Эмоции Александра Овечкина после 885-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

39-летний форвард ярко отпраздновал заброшенную шайбу в ворота российского голкипера американского клуба Игоря Шестёркина.

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В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 32 гола и 17 результативных передач.

Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 885 голов. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на девять шайб.