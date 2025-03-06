Александр Овечкин оценил свой гол в ворота «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свой гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Россиянин забросил шайбу в середине третьего периода в большинстве. Овечкин поборолся на пятачке и, подобрав отскок шайбы, отправил её в угол ворот Игоря Шестёркина.
«Отличная работа на вбрасывании. Ребята хорошо поборолись, и шайба отскочила ко мне», – цитирует Овечкина пресс-служба столичного клуба.
Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 32 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 46 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1472 матчах, забив 885 голов и выполнив 714 результативных передач.
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