Передачи Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Торонто»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гертл (Саад) – 04:33 2:0 Хауден (Барбашёв, Колесар) – 11:18 3:0 Айкел (Ханифин, Дорофеев) – 15:03 (pp) 4:0 Ханифин (Айкел, Пирсон) – 20:17 5:0 Пирсон (Корчак, Гертл) – 33:33 5:1 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 38:01 (pp) 5:2 Марнер – 53:27
По результативной передаче на свой счёт записали российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. Голами в составе «Голден Найтс» отметились Томаш Гертл, Бретт Хауден, Джек Айкел, Ноа Ханифин и Таннер Пирсон. В составе «кленовых листьев» голы забили Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер.
«Вегас» одержал третью победу подряд и взял реванш у «Торонто» за поражение в ноябрьском матче со счётом 0:3.
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