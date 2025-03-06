Передачи Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Торонто»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.

По результативной передаче на свой счёт записали российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. Голами в составе «Голден Найтс» отметились Томаш Гертл, Бретт Хауден, Джек Айкел, Ноа Ханифин и Таннер Пирсон. В составе «кленовых листьев» голы забили Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер.

«Вегас» одержал третью победу подряд и взял реванш у «Торонто» за поражение в ноябрьском матче со счётом 0:3.