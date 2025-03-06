«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Гаврикова и Бучневича по передаче
Поделиться
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Парэйко) – 18:50 1:1 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 19:22 2:1 Мур (Андерсон, Фёгеле) – 30:14 2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 39:13 (pp) 2:3 Томас – 65:00
Голами в составе «Блюз» отметились Джейк Нейборс и Роберт Томас. За «королей» отличились Куинтон Байфилд и Тревор Мур. По результативной передаче на свой счёт записали российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 13:21 1:1 Дебраск (Бёзер, Гронек) – 21:05 (pp) 2:1 Блюгерс (Гронек, Петтерссон) – 30:33 3:1 Суси (Хёгландер, Шервуд) – 38:51 3:2 Дюмулен (Лундестрём, Лисон) – 53:27
Комментарии
- 6 марта 2025
-
09:40
-
09:24
-
08:57
-
08:50
-
08:30
-
08:25
-
08:18
-
07:16
-
07:03
-
07:00
-
06:57
-
06:56
-
06:54
-
06:53
-
06:43
-
06:38
-
06:33
-
06:32
-
06:31
-
06:22
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
05:34
-
05:20
-
04:33
-
04:19
-
02:41
-
01:10
- 5 марта 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:35
-
23:25