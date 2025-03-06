Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Сент-Луис Блюз, результат матча 6 марта 2025, счёт 2:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Гаврикова и Бучневича по передаче
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Парэйко) – 18:50     1:1 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 19:22     2:1 Мур (Андерсон, Фёгеле) – 30:14     2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 39:13 (pp)     2:3 Томас – 65:00    

Голами в составе «Блюз» отметились Джейк Нейборс и Роберт Томас. За «королей» отличились Куинтон Байфилд и Тревор Мур. По результативной передаче на свой счёт записали российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 13:21     1:1 Дебраск (Бёзер, Гронек) – 21:05 (pp)     2:1 Блюгерс (Гронек, Петтерссон) – 30:33     3:1 Суси (Хёгландер, Шервуд) – 38:51     3:2 Дюмулен (Лундестрём, Лисон) – 53:27    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android