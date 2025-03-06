«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Гаврикова и Бучневича по передаче

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

Голами в составе «Блюз» отметились Джейк Нейборс и Роберт Томас. За «королей» отличились Куинтон Байфилд и Тревор Мур. По результативной передаче на свой счёт записали российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.