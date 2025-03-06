Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 марта
Комментарии

6 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:2 OT. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Зуб, Сандерсон) – 02:25     1:1 Донато (Слаггерт) – 11:38     2:1 Терявяйнен (Бертуцци, Власик) – 12:22 (pp)     2:2 Перрон (Батерсон, Норрис) – 14:09     2:3 Норрис (Батерсон, Сандерсон) – 30:29     3:3 Смит (Марун) – 41:47     3:4 Штюцле – 60:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гертл (Саад) – 04:33     2:0 Хауден (Барбашёв, Колесар) – 11:18     3:0 Айкел (Ханифин, Дорофеев) – 15:03 (pp)     4:0 Ханифин (Айкел, Пирсон) – 20:17     5:0 Пирсон (Корчак, Гертл) – 33:33     5:1 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 38:01 (pp)     5:2 Марнер – 53:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 13:21     1:1 Дебраск (Бёзер, Гронек) – 21:05 (pp)     2:1 Блюгерс (Гронек, Петтерссон) – 30:33     3:1 Суси (Хёгландер, Шервуд) – 38:51     3:2 Дюмулен (Лундестрём, Лисон) – 53:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Парэйко) – 18:50     1:1 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 19:22     2:1 Мур (Андерсон, Фёгеле) – 30:14     2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 39:13 (pp)     2:3 Томас – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android