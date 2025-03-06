НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 марта

6 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:2 OT. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб.