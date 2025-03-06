НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 марта
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6 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:2 OT. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05 2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp) 2:3 Уилсон (Строум) – 64:07
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Зуб, Сандерсон) – 02:25 1:1 Донато (Слаггерт) – 11:38 2:1 Терявяйнен (Бертуцци, Власик) – 12:22 (pp) 2:2 Перрон (Батерсон, Норрис) – 14:09 2:3 Норрис (Батерсон, Сандерсон) – 30:29 3:3 Смит (Марун) – 41:47 3:4 Штюцле – 60:46
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гертл (Саад) – 04:33 2:0 Хауден (Барбашёв, Колесар) – 11:18 3:0 Айкел (Ханифин, Дорофеев) – 15:03 (pp) 4:0 Ханифин (Айкел, Пирсон) – 20:17 5:0 Пирсон (Корчак, Гертл) – 33:33 5:1 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 38:01 (pp) 5:2 Марнер – 53:27
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 13:21 1:1 Дебраск (Бёзер, Гронек) – 21:05 (pp) 2:1 Блюгерс (Гронек, Петтерссон) – 30:33 3:1 Суси (Хёгландер, Шервуд) – 38:51 3:2 Дюмулен (Лундестрём, Лисон) – 53:27
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Парэйко) – 18:50 1:1 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 19:22 2:1 Мур (Андерсон, Фёгеле) – 30:14 2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 39:13 (pp) 2:3 Томас – 65:00
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