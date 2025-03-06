Чарли Линдгрен сравнялся с Ильёй Самсоновым по числу побед за «Вашингтон»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен выиграл свой 14-й матч в текущем сезоне и 52-й за столичный клуб. Таким образом, Линдгрен сравнялся с Ильёй Самсоновым по числу побед в форме «Вашингтона». Оба вратаря делят 10-е место в общем списке голкиперов в истории клуба.

На этой неделе Чарли Линдгрен заключил новый контракт со столичным клубом на три года, по которому получит $ 9 млн.