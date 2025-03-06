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Чарли Линдгрен сравнялся с Ильёй Самсоновым по числу побед за «Вашингтон»

Чарли Линдгрен сравнялся с Ильёй Самсоновым по числу побед за «Вашингтон»
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В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен выиграл свой 14-й матч в текущем сезоне и 52-й за столичный клуб. Таким образом, Линдгрен сравнялся с Ильёй Самсоновым по числу побед в форме «Вашингтона». Оба вратаря делят 10-е место в общем списке голкиперов в истории клуба.

На этой неделе Чарли Линдгрен заключил новый контракт со столичным клубом на три года, по которому получит $ 9 млн.

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