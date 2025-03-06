Полиция Онтарио расследует обвинение в сексуальном насилии в отношении восьми хоккеистов

Полиция округа Пил (Канада) подтвердила, что департамент расследует обвинение в сексуальном насилии 2014 года в отношении восьми бывших игроков хоккейной лиги Онтарио, сообщает Dailymail.

Согласно первоначальному отчёту, в 2014 году тогдашняя 22-летняя заявительница состояла в отношениях с 19-летним игроком «Миссиссога Стилхедс». В отчёте говорилось, что в ноябре того года она пошла смотреть телевизор к своему парню, у него дома присутствовало восемь членов команды. Когда они с парнем начали заниматься сексом в ванной комнате, другие игроки вошли комнату и по очереди нападали на неё в течение 90 минут.

Ни один из игроков не был назван, и ни одно из обвинений не было предъявлено в суде. В октябре Хоккейная лига Онтарио заявила, что относится к обвинениям «очень серьёзно» и будет сотрудничать с любым полицейским расследованием.