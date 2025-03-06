Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон не смог доиграть матч с «Ванкувером» из-за травмы

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон не смог доиграть матч с «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы. Голкипер получил травму в середине игры, когда нападающий «Кэнакс» Дрю О'Коннор выехал на ворота и столкнулся с 31-летним вратарём. Гибсон немедленно покинул площадку, и позже в этом же периоде было официально объявлено, что он не вернётся в игру.

Подробности о том, что это за травма, её серьёзность и ожидаемые сроки возвращения Гибсона ещё не подтверждены. Гибсон является одним из кандидатов на обмен в дедлайн.

В текущем сезоне Гибсон одержал девять побед в 25 матчах с 91,1% отражённых бросков. Это его самые высокие показатели с сезона-2018/2019, когда у него было 91,7% отражённых бросков.