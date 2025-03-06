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Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон не смог доиграть матч с «Ванкувером» из-за травмы

Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон не смог доиграть матч с «Ванкувером» из-за травмы
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Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон не смог доиграть матч с «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы. Голкипер получил травму в середине игры, когда нападающий «Кэнакс» Дрю О'Коннор выехал на ворота и столкнулся с 31-летним вратарём. Гибсон немедленно покинул площадку, и позже в этом же периоде было официально объявлено, что он не вернётся в игру.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Коланджело (Готье, Мактавиш) – 13:21     1:1 Дебраск (Бёзер, Гронек) – 21:05 (pp)     2:1 Блюгерс (Гронек, Петтерссон) – 30:33     3:1 Суси (Хёгландер, Шервуд) – 38:51     3:2 Дюмулен (Лундестрём, Лисон) – 53:27    

Подробности о том, что это за травма, её серьёзность и ожидаемые сроки возвращения Гибсона ещё не подтверждены. Гибсон является одним из кандидатов на обмен в дедлайн.

В текущем сезоне Гибсон одержал девять побед в 25 матчах с 91,1% отражённых бросков. Это его самые высокие показатели с сезона-2018/2019, когда у него было 91,7% отражённых бросков.

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