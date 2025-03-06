Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о том, что он больше не сыграет за СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о том, что он больше не сыграет за петербургский клуб из-за конфликта с тренерским штабом команды. На данный момент форвард внесён в список травмированных на неопределённое время.

— У меня в клубе всё хорошо. У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем и со всеми другими. Я со многим сталкивался, но в этом году постоянно интриги и скандалы вокруг нашего клуба. Это мешает хоккеистам. К сожалению, приходится с этим соприкасаться. Хорошо, что у нас внутри коллектива ничего этого нет. То, что говорят, что я больше не заиграю, это чушь, ерунда. Надеюсь, скоро вернусь и помогу команде. Это моя цель.

— Что самое нелепое читали про себя за последние полгода?

— Я ничего не читаю, отошёл от этого. Родители читают. К сожалению. Бывает, что-то спрашивают. Приходится оправдываться, объяснять, хоть они и знают, что всё на самом деле нормально. Люди иногда пишут некоторые вещи не думая. Но это спорт. Мы должны быть к этому готовы.

— Что самое безумное вы слышали?

— Самое нелепое – мне сказали, что кто-то проголосовал, что я самый переоценённый игрок лиги, — цитирует Кузнецова «ВсеПроСпорт».