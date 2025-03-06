«Сегодня тебя любят, а завтра нет». Кузнецов — об отношении к нему болельщиков «Трактора»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что мечтает сыграть в Челябинске против местного «Трактора». Кузнецов является воспитанником челябинского хоккея. На данный момент форвард находится в списке травмированных на неопределённое время из-за сотрясения. Встреча СКА с «Трактором» в Челябинске пройдёт 18 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я мечтаю сыграть в Челябинске против «Трактора». Это была маленькая мечта на этот год. От себя буду делать всё возможное. Если я буду жить с другими мыслями, мне будет тяжело. Я всегда надеюсь, что завтра проснусь и мне разрешат ещё больше тренироваться. Я такой хоккеист, которому достаточно два дня покататься на льду и буду в той форме, что вы не отличите от формы, когда я месяц катался. Будет просто немного тяжелее после игр восстанавливаться. А так на эмоциях первые пару матчей вытащить можешь. Но мне важно полностью восстановиться, потому что на плей-офф нужно много сил и энергии. Ещё раз повторю, что полностью доверяю докторам в клубе. Буду выполнять то, что они скажут.

— Нет опасений по поводу того, что вас неприятно могут встретить в Челябинске? После того как вы подписали контракт со СКА, там многие были, мягко говоря, расстроены.

— В этом и заключается спорт: сегодня тебя любят, а завтра нет. Это мотивация, адреналин, энергия. Это то, ради чего мы играем в хоккей. Если кто-то скажет что-то нехорошее, это всё равно любя, от того, что я им не безразличен, — цитирует Кузнецова «ВсеПроСпорт».