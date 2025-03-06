Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня тебя любят, а завтра нет». Кузнецов — об отношении к нему болельщиков «Трактора»

«Сегодня тебя любят, а завтра нет». Кузнецов — об отношении к нему болельщиков «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что мечтает сыграть в Челябинске против местного «Трактора». Кузнецов является воспитанником челябинского хоккея. На данный момент форвард находится в списке травмированных на неопределённое время из-за сотрясения. Встреча СКА с «Трактором» в Челябинске пройдёт 18 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я мечтаю сыграть в Челябинске против «Трактора». Это была маленькая мечта на этот год. От себя буду делать всё возможное. Если я буду жить с другими мыслями, мне будет тяжело. Я всегда надеюсь, что завтра проснусь и мне разрешат ещё больше тренироваться. Я такой хоккеист, которому достаточно два дня покататься на льду и буду в той форме, что вы не отличите от формы, когда я месяц катался. Будет просто немного тяжелее после игр восстанавливаться. А так на эмоциях первые пару матчей вытащить можешь. Но мне важно полностью восстановиться, потому что на плей-офф нужно много сил и энергии. Ещё раз повторю, что полностью доверяю докторам в клубе. Буду выполнять то, что они скажут.

— Нет опасений по поводу того, что вас неприятно могут встретить в Челябинске? После того как вы подписали контракт со СКА, там многие были, мягко говоря, расстроены.
— В этом и заключается спорт: сегодня тебя любят, а завтра нет. Это мотивация, адреналин, энергия. Это то, ради чего мы играем в хоккей. Если кто-то скажет что-то нехорошее, это всё равно любя, от того, что я им не безразличен, — цитирует Кузнецова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о том, что он больше не сыграет за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android