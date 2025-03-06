Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов вернулся в расположение клуба и провёл тренировку с командой, сообщает пресс-служба сочинцев. Ранее специалист покидал клуб по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» на время отсутствия Зубова был Александр Титов.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Сегодня в 19:30 мск сочинский клуб проведёт домашний матч с магнитогорским «Металлургом». «Сочи» уже потерял шансы на попадание в плей-офф и за восемь матчей до конца регулярного чемпионата занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.