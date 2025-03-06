«Юта» продлила контракт с нападающим Александром Керфутом

Хоккейный клуб «Юта» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Керфутом сроком на один год.

30-летний Керфут сыграл 61 матч за «Юту» в этом сезоне, набрав 16 очков — забил семь голов и отдал девять результативных передач, и 10 штрафных минут. Он лидирует среди всех нападающих «Юты» по блок-шотам (45) и отборам шайбы (25), а также занимает второе место по времени на льду в меньшинстве за игру (2:31).

Нападающий набрал 280 (94+186) очков в 585 играх НХЛ за карьеру в составе «Юты», «Аризоны», «Торонто» и «Колорадо». Керфут отыграл 406 матчей подряд начиная с 30 ноября 2019 года, что является четвёртой по продолжительности активной серией Ironman в НХЛ.

Керфут был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в пятом раунде (150-й в общем зачёте) драфта НХЛ 2012 года.