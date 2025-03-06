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Даниил Гутик установил новый бомбардирский рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ

Даниил Гутик установил новый бомбардирский рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик отметился результативной передачей в матче с «Нефтехимиком» и установил новый бомбардирский рекорд за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3-й период
2 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5)     1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4)     1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5)     2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5)    

В текущем сезоне Гутик набрал 45 очков — забросил 21 шайбу и отдал 24 результативные передачи в 60 матчах. 23-летний форвард повторил рекорд «Адмирала» по результативности за одну регулярку. Ранее по 44 очка за регулярный сезон набирали Никлас Бергфорс (сезон-2014/2015) и Роберт Саболич (2016/2017).

23-летний Гутик провёл в КХЛ 163 неполных матча, в которых набрал 90 очков — забросил 37 шайб и отдал 53 результативные передачи.

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