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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 6 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 6 марта
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Сегодня, 6 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
06 марта 2025, четверг. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сторчак (Рейзвих) – 08:08 (3x3)     1:1 Крикунов (Дергунов) – 10:32 (3x3)     2:1 Макаров – 12:26     3:1 Сторчак (Гусынин) – 16:34 (3x3)     3:2 Дергунов (Хмелевски) – 17:04 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
06 марта 2025, четверг. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гусынин (Сторчак) – 07:24 (3x3)     1:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 13:53 (3x3)     1:2 Гончар (Полукаров) – 13:53 (3x3)     1:3 Варфоломеев (Харькин) – 15:23 (3x3)     1:4 Полукаров (Шмелёв) – 18:12 (3x3)     1:5 Олейников (Марченков) – 19:38 (3x3)     1:6 Шмелёв – 20:44 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
06 марта 2025, четверг. 11:40 МСК
Барыс
Астана
Окончен
8 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Оспанов (Колесников) – 00:54 (3x3)     1:1 Шайхутдинов – 02:08 (3x3)     2:1 Филиппенко (Калмыков) – 02:36 (3x3)     2:2 Дергунов – 06:44 (3x3)     3:2 Филиппенко – 10:50 (3x3)     4:2 Филиппенко (Колесников) – 11:08 (3x3)     5:2 Колесников (Касенов) – 12:46 (3x3)     6:2 Мангисбаев (Макеев) – 13:29 (3x3)     7:2 Касенов (Оспанов) – 14:04 (3x3)     8:2 Касенов – 16:17 (3x3)     8:3 Дергунов (Хмелевски) – 19:49 (3x3)     8:4 Дергунов (Сулейманов) – 20:22 (3x3)     8:5 Хмелевски (Сулейманов) – 20:57 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Шмелёв – 01:20 (3x3)     0:2 Чурляев (Олейников) – 04:08 (3x3)     1:2 Колесников – 04:55 (3x3)     1:3 Шмелёв (Кузьменко) – 05:18 (3x3)     2:3 Макеев (Касенов) – 05:55 (3x3)     2:4 Марченков – 06:42 (3x3)     3:4 Александров (Колесников) – 07:34 (3x3)     3:5 Харькин (Шмелёв) – 08:22 (3x3)     3:6 Варфоломеев (Шмелёв) – 17:10 (3x3)     3:7 Олейников – 19:44 (3x3)     3:8 Чурляев (Марченков) – 20:21 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
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