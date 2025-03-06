«Все его голы особенные». Защитник «Вашингтона» Карлсон — об очередной шайбе Овечкина

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон оценил очередной гол российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

«Я думаю, все его голы особенные. Здорово видеть его таким же радостным, как и всегда, всё ещё оказывающим такое большое влияние на игру. Невероятно, сколько голов он забил в этом году. Он сыграл огромную роль в нашем успехе. Это, конечно, приятно. Ты болеешь за своего друга, он, кажется, забивает каждый раз на большой сцене в важный момент, и сегодня он вновь сделал то же самое», — цитирует Карлсона пресс-служба столичного клуба.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 32 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 46 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1472 матчах, забив 885 голов и выполнив 714 результативных передач.