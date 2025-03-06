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«Все его голы особенные». Защитник «Вашингтона» Карлсон — об очередной шайбе Овечкина

«Все его голы особенные». Защитник «Вашингтона» Карлсон — об очередной шайбе Овечкина
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон оценил очередной гол российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Фрэнк) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

«Я думаю, все его голы особенные. Здорово видеть его таким же радостным, как и всегда, всё ещё оказывающим такое большое влияние на игру. Невероятно, сколько голов он забил в этом году. Он сыграл огромную роль в нашем успехе. Это, конечно, приятно. Ты болеешь за своего друга, он, кажется, забивает каждый раз на большой сцене в важный момент, и сегодня он вновь сделал то же самое», — цитирует Карлсона пресс-служба столичного клуба.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 32 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 46 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1472 матчах, забив 885 голов и выполнив 714 результативных передач.

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