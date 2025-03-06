Гол Хмелевски в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Амуром»
Поделиться
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ли (Балдаев, Коротких) – 30:50 (4x5) 1:1 Уилсон (Комаров, Ливо) – 50:04 (5x5) 1:2 Хмелевски (Ремпал) – 63:41 (3x3)
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 31-й минуте нападающий «Амура» Олег Ли отличился при игре в меньшинстве с передач Виктора Балдаева и Игната Коротких. «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — голом отметился Скотт Уилсон. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу праздновали гости благодаря голу Александра Хмелевски.
«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд.
Комментарии
- 6 марта 2025
-
14:45
-
14:28
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:45
-
12:23
-
11:55
-
11:28
-
11:07
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:24
-
08:57
-
08:50
-
08:30
-
08:25
-
08:18
-
07:16
-
07:03
-
07:00
-
06:57
-
06:56
-
06:54
-
06:53
-
06:43
-
06:38
-
06:33
-
06:32
-
06:31
-
06:22
-
06:21
-
05:57