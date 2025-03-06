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Амур — Салават Юлаев, результат матча 6 марта, счет 1:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

Гол Хмелевски в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Амуром»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ли (Балдаев, Коротких) – 30:50 (4x5)     1:1 Уилсон (Комаров, Ливо) – 50:04 (5x5)     1:2 Хмелевски (Ремпал) – 63:41 (3x3)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 31-й минуте нападающий «Амура» Олег Ли отличился при игре в меньшинстве с передач Виктора Балдаева и Игната Коротких. «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — голом отметился Скотт Уилсон. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу праздновали гости благодаря голу Александра Хмелевски.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд.

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