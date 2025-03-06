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Адмирал — Нефтехимик, результат матча 6 марта, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

Гол Хоружева на последней секунде принёс «Нефтехимику» победу над «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена»закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5)     1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4)     1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5)     2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5)     2:3 Хоружев (Хлыстов) – 59:59 (5x5)    

«Адмирал» дважды по ходу матча сравнивал счёт. На голы игроков «Нефтехимика» Райли Барбера и Владимира Брюквина «Адмирал» ответил заброшенными шайбами Павла Шэна и Либора Шулака. Отметим две результативные передачи Даниила Гутика, позволившие ему установить новый бомбардирский рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ. Победный гол на последней секунде основного времени матча в великолепном проходе забил нападающий Никита Хоружев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это был второй из четырёх запланированных матчей команд в сезоне. В предыдущей встрече «Адмирал» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Примечательно, что все четыре встречи клубов пройдут в марте 2025 года.

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