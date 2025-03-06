Гол Хоружева на последней секунде принёс «Нефтехимику» победу над «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена»закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Адмирал» дважды по ходу матча сравнивал счёт. На голы игроков «Нефтехимика» Райли Барбера и Владимира Брюквина «Адмирал» ответил заброшенными шайбами Павла Шэна и Либора Шулака. Отметим две результативные передачи Даниила Гутика, позволившие ему установить новый бомбардирский рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ. Победный гол на последней секунде основного времени матча в великолепном проходе забил нападающий Никита Хоружев.

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Отметим, что это был второй из четырёх запланированных матчей команд в сезоне. В предыдущей встрече «Адмирал» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Примечательно, что все четыре встречи клубов пройдут в марте 2025 года.