Видео шедевральной победной шайбы Хоружева на последней секунде матча с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена»закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Победный гол при равном счёте 2:2 за секунду до окончания основного времени матча забил нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев. Форвард в великолепном проходе обыграл несколько игроков соперника, пробросил шайбу мимо защитника и, обыграв вратаря, послал шайбу в сетку. Хоружев бурно отпраздновал эту потрясающую шайбу, ставшую победной в важнейшем матче в борьбе за плей-офф.

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