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Видео шедевральной победной шайбы Хоружева на последней секунде матча с «Адмиралом»

Видео шедевральной победной шайбы Хоружева на последней секунде матча с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена»закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5)     1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4)     1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5)     2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5)     2:3 Хоружев (Хлыстов) – 59:59 (5x5)    

Победный гол при равном счёте 2:2 за секунду до окончания основного времени матча забил нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев. Форвард в великолепном проходе обыграл несколько игроков соперника, пробросил шайбу мимо защитника и, обыграв вратаря, послал шайбу в сетку. Хоружев бурно отпраздновал эту потрясающую шайбу, ставшую победной в важнейшем матче в борьбе за плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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