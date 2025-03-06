Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: «Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда

Источник: «Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и даже медиакуб, сообщает телеграм-канал SHOT. Сообщается, что договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года, когда завершится плей-офф КХЛ.

В списке заложенного имущества:

— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser.
— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla.
— автобусы Scania и Yutong.
— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo.
— два автомобиля Citroen.
— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next».
— два лёдозаливочных комбайна Olimpia и лёдозаливочная машина Zamboni.
— медиакуб.
— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени.
— лёдогенератор и машина для подрезки льда у бортов.

Напомним, в последние годы «Салават Юлаев» периодически испытывает проблемы с финансами, что отражается в задержках заработных плат игрокам и работникам клуба. На данный момент уфимский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол Хмелевски в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android