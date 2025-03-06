Источник: «Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и даже медиакуб, сообщает телеграм-канал SHOT. Сообщается, что договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года, когда завершится плей-офф КХЛ.

В списке заложенного имущества:

— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser.

— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla.

— автобусы Scania и Yutong.

— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo.

— два автомобиля Citroen.

— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next».

— два лёдозаливочных комбайна Olimpia и лёдозаливочная машина Zamboni.

— медиакуб.

— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени.

— лёдогенератор и машина для подрезки льда у бортов.

Напомним, в последние годы «Салават Юлаев» периодически испытывает проблемы с финансами, что отражается в задержках заработных плат игрокам и работникам клуба. На данный момент уфимский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.