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Олег Леонтьев назвал фантастической победу «Нефтехимика» в матче с «Адмиралом»

Олег Леонтьев назвал фантастической победу «Нефтехимика» в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высоко оценил победу в важнейшем матче в борьбе за плей-офф с «Адмиралом» (3:2). Победный гол на последней секугде в великолепном проходе забил форвард Никита Хоружев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5)     1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4)     1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5)     2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5)     2:3 Хоружев (Хлыстов) – 59:59 (5x5)    

«Четвёртый матч на Дальнем Востоке, были готовы к такому сценарию. Тщательно готовились, досконально разобрали соперника. За счёт проявленных качеств – мужества, отваги, упорства и целеустремлённости – даются такие фантастические победы. Скамейка жила, очень хотела победить.

Здорово, когда молодые игроки становятся лидерами команды, это впечатляет – за один сезон такого добиться. Зная Никиту [Хоружева], как он тренируется, слушает, впитывает всё… Командная работа, плюс отличная работа Филиппа [Долганова]. Дисциплинированно сыграли, мало удалялись, создавали для соперника неудобные моменты», – цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

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