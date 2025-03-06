Олег Леонтьев назвал фантастической победу «Нефтехимика» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высоко оценил победу в важнейшем матче в борьбе за плей-офф с «Адмиралом» (3:2). Победный гол на последней секугде в великолепном проходе забил форвард Никита Хоружев.
«Четвёртый матч на Дальнем Востоке, были готовы к такому сценарию. Тщательно готовились, досконально разобрали соперника. За счёт проявленных качеств – мужества, отваги, упорства и целеустремлённости – даются такие фантастические победы. Скамейка жила, очень хотела победить.
Здорово, когда молодые игроки становятся лидерами команды, это впечатляет – за один сезон такого добиться. Зная Никиту [Хоружева], как он тренируется, слушает, впитывает всё… Командная работа, плюс отличная работа Филиппа [Долганова]. Дисциплинированно сыграли, мало удалялись, создавали для соперника неудобные моменты», – цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.
- 6 марта 2025
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