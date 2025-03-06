Тамбиев коротко оценил поражение «Адмирала» на последней секунде матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги обидного поражения от «Нефтехимика» (2:3) на последней секунде матча. Встреча имела важный характер в борьбе за плей-офф в Восточной конференции КХЛ. Благодаря этой победе «Нефтехимик» сократил отставание от зоны плей-офф до четырёх очков.

«Всё по делу – соперник был лучше, был заряжен, больше хотел [победить], он и выиграл», – цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» после 62 матчей текущего сезона имеет 65 очков, опережая «Нефтехимик» на восемь баллов. Владивостокский клуб расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.