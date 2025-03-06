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Тамбиев коротко оценил поражение «Адмирала» на последней секунде матча с «Нефтехимиком»

Тамбиев коротко оценил поражение «Адмирала» на последней секунде матча с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги обидного поражения от «Нефтехимика» (2:3) на последней секунде матча. Встреча имела важный характер в борьбе за плей-офф в Восточной конференции КХЛ. Благодаря этой победе «Нефтехимик» сократил отставание от зоны плей-офф до четырёх очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Хоружев, Брюквин) – 15:05 (5x5)     1:1 Шэн (Петухов, Гутик) – 18:28 (5x4)     1:2 Брюквин (Крощинский, Барбер) – 34:57 (5x5)     2:2 Шулак (Старков, Гутик) – 36:30 (5x5)     2:3 Хоружев (Хлыстов) – 59:59 (5x5)    

«Всё по делу – соперник был лучше, был заряжен, больше хотел [победить], он и выиграл», – цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» после 62 матчей текущего сезона имеет 65 очков, опережая «Нефтехимик» на восемь баллов. Владивостокский клуб расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.

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