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В. Анисин: в СКА доверяют молодёжи, рискуя результатами

В. Анисин: в СКА доверяют молодёжи, рискуя результатами
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Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка Европы Вячеслав Анисин заявил, что тренерский штаб СКА доверяет молодым игрокам, порой рискуя результатами хоккейных матчей.

«В моё время, когда я играл, великий Анатолий Владимирович Тарасов доверил место в воротах совсем юному, 17-летнему Владиславу Третьяку. Тогда и началась великая карьера нынешнего президента ФХР. Сейчас в СКА доверяют молодым — играет вратарь Егор Заврагин, не по своим годам уверенную игру демонстрирует Иван Демидов, посмотрите, как на глазах прибавляет Матвей Короткий. Ни в одном другом клубе КХЛ подобным доверием не пользуется молодёжь.

С такой молодёжью никакие легионеры не нужны. Необходимо доверять молодым и, порой рискуя результатами, в СКА идут на то, чтобы молодёжь регулярно играла», — цитирует Анисина AllHockey.ru.

Лучшим бомбардиром СКА в текущем сезоне является 19-летний нападающий Иван Демидов, набравший 48 (18+30) очков в 62 матчах.

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