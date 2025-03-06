Козлов рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» может прибавить в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Амуром» (2:1 ОТ) в Хабаровске и рассказал, за счёт чего уфимский клуб может прибавить в плей-офф.

– Интересный матч, особенно концовка. Шикарная атмосфера. Поначалу не могли поймать ритм, много совершали ошибок с шайбой, но в третьем периоде перевернули игру, победили в овертайме. Семён Вязовой здорово сыграл, подтащил. Везём с Дальнего Востока все четыре победы. «Амур» сегодня был другой, нежели в первом матче. Было видно, что команда была агрессивнее, чем мы. Мы взяли два очка у очень хорошей команды.

– Есть понимание, за счёт чего в плей-офф можно будет прибавлять?

– В плане характера, потому что он выходит в плей-офф на первое место. Там все заряжены и хотят выиграть. Бывают матчи, где не всё получается, и поэтому на первое место выходит характер. Ты можешь быть уставший, травмированный, но важен характер, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».