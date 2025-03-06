«Самый приземлённый из звёзд «Колорадо» и настоящий капитан». Мальцев — о Ландескоге

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о восстановлении форварда «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога и рассказал про общение с экс-капитаном «лавин».

«Прочитал статью про Ландескога. Так обидно за него. Просто суперчеловек. Самый приземлённый из всех звёзд «Колорадо» и настоящий капитан.

В мой первый год в Денвере звал меня на командные ужины к себе домой. На второй сезон там, когда меня уже не поднимали в первую [команду], а он сам давно не играл, мне так же, как и ему, рассекли коньком ногу над коленом. После операции у меня было три сообщения от системы «Колорадо»: нашего главного тренера в АХЛ Грега Кронина, генменеджера Макфарленда и Ландескога.

Понятно, просто базовые вещи — «поправляйся», «всё будет хорошо», но было очень приятно. Через некоторое время уже он перенёс очередную операцию, и теперь уже я послал ему сообщение со словами поддержки. Очень хочется, чтобы он всё-таки вернулся», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.