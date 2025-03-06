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В «Салавате Юлаеве» прокомментировали информацию о залоге имущества

В «Салавате Юлаеве» прокомментировали информацию о залоге имущества
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» прокомментировала информацию о залоге имущества: 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиакуб.

«Залог имущества при займе – это обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет. В данном случае используются кредитные средства Регионального фонда РБ, а имущество идёт как залоговое обеспечение этого кредита. Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе всё стабильно», — сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В последние годы «Салават Юлаев» периодически испытывает проблемы с финансами, что отражается в задержках заработных плат игрокам и работникам клуба.

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Источник: «Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда
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