В «Салавате Юлаеве» прокомментировали информацию о залоге имущества

Пресс-служба «Салавата Юлаева» прокомментировала информацию о залоге имущества: 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиакуб.

«Залог имущества при займе – это обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет. В данном случае используются кредитные средства Регионального фонда РБ, а имущество идёт как залоговое обеспечение этого кредита. Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе всё стабильно», — сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В последние годы «Салават Юлаев» периодически испытывает проблемы с финансами, что отражается в задержках заработных плат игрокам и работникам клуба.