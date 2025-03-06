Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Автомобилиста» Меркли: «УГМК-Арена» составит конкуренцию стадиону «Эдмонтона»

Нападающий «Автомобилиста» Меркли: «УГМК-Арена» составит конкуренцию стадиону «Эдмонтона»
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал о новой арене клуба из Екатеринбурга и сравнил её со стадионом «Эдмонтон Ойлерз».

«У нас классная новая арена, ещё не всё там изучил, но по нескольким тренировкам она очень впечатляет. Я играл на арене «Эдмонтона», думаю, наша вполне составит ей конкуренцию. Так что взволнован перед будущим дебютом!» — приводит слова Меркли Metaratings.

Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта 2025 года, в этот день «Автомобилист» примет ЦСКА. Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч – на концертных мероприятиях.

Материалы по теме
Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?
Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android