Нападающий «Автомобилиста» Меркли: «УГМК-Арена» составит конкуренцию стадиону «Эдмонтона»

Нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал о новой арене клуба из Екатеринбурга и сравнил её со стадионом «Эдмонтон Ойлерз».

«У нас классная новая арена, ещё не всё там изучил, но по нескольким тренировкам она очень впечатляет. Я играл на арене «Эдмонтона», думаю, наша вполне составит ей конкуренцию. Так что взволнован перед будущим дебютом!» — приводит слова Меркли Metaratings.

Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта 2025 года, в этот день «Автомобилист» примет ЦСКА. Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч – на концертных мероприятиях.