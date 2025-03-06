«Дальше будет другая жизнь». Михайлов — об Овечкине после преодоления рекорда Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможном покорении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда по голам в НХЛ Уэйна Гретцки.

«С учётом его бомбардирских качеств и формы, которую он набрал, не приходится сомневаться в том, что рекорд он побьёт. Он хочет побить этот рекорд в этом сезоне, впереди ещё много матчей, и я уверен, что он это сделает. А дальше уже будет другая жизнь, он продолжит играть», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до девяти шайб.