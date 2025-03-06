Кузнецов — о своём состоянии: депрессия — неправильное слово, стараюсь очищать багажник

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своём состоянии в последнее время. Напомним, форвард в очередной раз в сезоне был внесён в список травмированных.

«Депрессия – это неправильное слово. Правильнее сказать, что я был расстроен и подавлен. Готовился-готовился, и опять так получилось. Я прекрасно понимаю, на какую роль я приехал, где играю, какая ответственность на мне лежит. Из-за этого был расстроен. Правда, недолго. Стараюсь очищать свой багажник и двигаться дальше в позитивном русле. Если застрянешь на диване, смотрящим хоккей, будет тяжело выбираться. То, что говорят, что я больше не заиграю, это чушь, ерунда. Надеюсь, скоро вернусь и помогу команде. Это моя цель.

Я мечтал сыграть в Челябинске против «Трактора». Это была маленькая мечта на этот год. От себя буду делать всё зависящее», — приводит слова Кузнецова «ВсеПроСпорт».