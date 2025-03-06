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Гэри Беттмэн оценил, как тарифная война между США и Канадой может отразиться на НХЛ

Гэри Беттмэн оценил, как тарифная война между США и Канадой может отразиться на НХЛ
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн оценил, как тарифная война между США и Канадой может отразиться на НХЛ.

«Бо́льшая часть напряжённости не касается ни одной из стран или людей, потому что я провёл много времени за последние 30 лет в Канаде, и канадцы любят Соединённые Штаты и любят американцев. Но существует политическая проблема, и, к сожалению, две страны, народы двух стран и наш спорт оказались в центре её.

Проблема в этом отношении заключается в том, что все хоккеисты, независимо от того, в какой стране они играют, получают зарплату в долларах США. Поэтому, если влияние пошлин приведёт к падению канадского доллара по отношению к доллару США, это сделает ситуацию более сложной и болезненной.

У нас есть разделение доходов, но многие наши канадские клубы играют довольно хорошо, однако на это может повлиять то, что происходит с канадским долларом. Мы надеемся, что это временно и обе страны найдут способ преодолеть это.

Мы не посвящены во все обсуждения, которые ведутся на самом высоком уровне обеих стран, поэтому мы являемся заинтересованными наблюдателями», — цитирует Беттмэна Ottawa Citizen.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввёл тариф почти на весь импорт из Канады в размере 25%.

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