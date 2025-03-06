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Лебрюн: Рантанен дал понять, что не примет контрактное предложение «Каролины»

Лебрюн: Рантанен дал понять, что не примет контрактное предложение «Каролины»
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х рассказал о контрактной ситуации с нападающим «Каролины Харрикейнз» Микко Рантаненом.

«Вероятно, так и ожидалось, но источники в лиге подтверждают, что «Каролина» получила разъяснения от лагеря Микко Рантанена относительно того, что хоккеист не готов принять контрактное предложение команды к крайнему сроку обмена в пятницу. Поэтому «Каролина» изучит и посмотрит, что представляет собой рынок обмена для игрока», — написал Лебрюн.

В феврале сообщалось, что «Каролина» предложила Рантанену контракт с зарплатой $ 12,6 млн в год. Микко набрал 6 (2+4) очков после своего обмена в «Харрикейнз».

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