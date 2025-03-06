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«Каждый идёт своей дорогой». Дементьев — об игре Овечкина и Кучерова

«Каждый идёт своей дорогой». Дементьев — об игре Овечкина и Кучерова
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Честно говоря, не думаю, что они обращают внимание на результативность. Каждый идёт своей дорогой и делает максимально лучше своё дело. Овечкин идёт за рекордом Гретцки, вновь забрасывая шайбу, Кучеров устанавливает рекорд. Потому что это оценка достаточно субъективная: сегодня получается, а завтра — нет. Сегодня отдали пас партнёры, завтра нет — вот и всё», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в активе Кучерова 90 (28+62) очков в текущем розыгрыше НХЛ. На счету Овечкина 49 (32+17) очков.

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