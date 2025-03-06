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Артюхин: что-то происходит в «Спартаке», это не та команда, которая была в прошлом году

Артюхин: что-то происходит в «Спартаке», это не та команда, которая была в прошлом году
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об игре московского «Спартака» в последних встречах регулярного сезона.

«Мы весь сезон видим, что у «Спартака» нет того баланса, который был раньше. Как я вижу, что-то происходит внутри команды. Не играли по каким-то причинам Голдобин с Морозовым с последнем матче. Там какая-то своя кухня идёт.

Конечно, это не тот «Спартак», который был в прошлом году. Но у тренерского штаба ещё есть время для того, чтобы закрутить гайки. Хотелось бы, чтобы игра красно-белых была такой же стабильной, как и раньше. Да, статистика у Голдобина с Морозовым неплохая. Но ты можешь как забить, так и «привезти». Нужно выполнять тренерские установки», – заявил Артюхин.

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