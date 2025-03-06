Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по очкам в возрасте 39 лет среди европейцев

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Овечкина 49 (32+17) очков. Как сообщает портал Quant Hockey, капитан «Вашингтона» вышел на третье место по очкам в возрасте 39 лет среди европейцев, сравнявшись с Никласом Лидстрёмом. На второй строчке среди игроков из Европы — Яромир Ягр (54 очка), на первом месте — Даниэль Альфредссон (59).

Рекорд же Национальной хоккейной лиги по очкам в 39-летнем возрасте у Горди Хоу (82 очка).