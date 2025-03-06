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«В такой длинной карьере одна-две травмы — это фантастика». Ларионов — об Овечкине

«В такой длинной карьере одна-две травмы — это фантастика». Ларионов — об Овечкине
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о малом количестве травм у российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«За него переживать не надо. Он по-прежнему штампует голы в пустые ворота, они тоже считаются. Это игра, и травмы — это такие вещи, которые происходят постоянно. Если он идёт к такой цели, то он её добьётся. Здорово, что в таком возрасте он готов побить рекорд [Гретцки]. Ему очень везёт, что у него мало травм. В такой длинной карьере одна-две травмы — это фантастика», — приводит слова Ларионова ТАСС.

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Овечкина 49 (32+17) очков.

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