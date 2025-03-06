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«Авангард» продлил контракт с нападающим Константином Окуловым

«Авангард» продлил контракт с нападающим Константином Окуловым
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«Авангард» продлил контракт с нападающим Константином Окуловым на три года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Константин Окулов пришёл в команду, которая находилась на этапе перестройки прямо по ходу сезона. Это всегда непросто, но мы все были рады увидеть, как профессионально он подходит к делу: сразу взял на себя большой объём работы и начал доказывать, что не зря считается одним из самых талантливых форвардов лиги. Его статистика в нашей команде говорит сама за себя, но, помимо статистики, есть ещё человеческое отношение, поведение в коллективе, готовность отдать все силы ради победы. Всё это у Окулова на высшем уровне», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Форвард присоединился к «Авангарду» по ходу сезона и за 24 матча набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».

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