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Барыс — Сибирь, результат матча 6 марта 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Сетдикова помог «Барысу» одержать победу над «Сибирью»
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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) – 17:54 (5x4)     2:0 Логвин (Симонов) – 27:46 (5x5)     2:1 Белоусов (Пьянов) – 31:25 (5x5)     3:1 Сетдиков (Бекетаев) – 58:59 (en)     4:1 Сетдиков – 59:42 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 18-й минуте первого периода Алихан Асетов с передач Адиля Бекетаева и Динмухамеда Кайыржана открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второго периода Всеволод Логвин с передачи Семёна Симонова удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Валентина Пьянова забросил единственную шайбу «Сибири» во встрече.

В конце матча Никита Сетдиков установил окончательный счёт во встрече, забросив дважды в пустые ворота.

Отметим, что «Барыс» в третий раз в сезоне одержал победу над «Сибирью». Новосибирский клуб одержал две победы в регулярке.

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