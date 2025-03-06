Дубль Сетдикова помог «Барысу» одержать победу над «Сибирью»

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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На 18-й минуте первого периода Алихан Асетов с передач Адиля Бекетаева и Динмухамеда Кайыржана открыл счёт во встрече.
На восьмой минуте второго периода Всеволод Логвин с передачи Семёна Симонова удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Валентина Пьянова забросил единственную шайбу «Сибири» во встрече.
В конце матча Никита Сетдиков установил окончательный счёт во встрече, забросив дважды в пустые ворота.
Отметим, что «Барыс» в третий раз в сезоне одержал победу над «Сибирью». Новосибирский клуб одержал две победы в регулярке.
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